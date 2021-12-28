Футболист "Ромы" Мхитарян станет спортивным директором "Краснодара"

Футболист "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян станет спортивным директором "Краснодара" после окончания карьеры. Об этом пишет портал armsport.am.

По данным издания, футболист уже достиг устной договорённости с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким. При этом до окончания карьеры он не собирается выступать за клубы из России.