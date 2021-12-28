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Футболист "Ромы" Мхитарян станет спортивным директором "Краснодара"

Ранее некоторые СМИ сообщили об интересе к нему со стороны московского "Спартака".

28 декабря, 09:13
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Футболист "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян станет спортивным директором "Краснодара" после окончания карьеры. Об этом пишет портал armsport.am.

По данным издания, футболист уже достиг устной договорённости с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким. При этом до окончания карьеры он не собирается выступать за клубы из России.

СМИ вновь сообщили об интересе "Спартака" к Мхитаряну

СМИ вновь сообщили об интересе "Спартака" к Мхитаряну

Ранее СМИ писали об интересе к Генриху Мхитаряну со стороны московского "Спартака". Добавим, что его нынешний контракт с "Ромой" действует до лета 2022 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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