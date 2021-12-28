Чернышенко заявил, что Сочи может принять ещё одну Олимпиаду

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Сочи может принять на своей территории ещё одни Олимпийские игры, причём в этот раз речь может идти о летних Играх.

"Сочи вполне может бороться со всеми остальными (городами. — Прим. Лайфа), потому что инфраструктура: спортивная, гостиничная — она вся есть, большинство объектов есть. Мы даже знаем, где гребной канал там должен быть", — заявил Чернышенко РИА "Новости".

При этом он уверен, что в России есть немало и других городов, готовых принять у себя Олимпийские игры. В частности, он назвал Москву, Казань и Санкт-Петербург.