Чернышенко заявил, что Сочи может принять ещё одну Олимпиаду
Ранее о возможности проведения Игр в нашей стране говорил президент Владимир Путин.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Сочи может принять на своей территории ещё одни Олимпийские игры, причём в этот раз речь может идти о летних Играх.
"Сочи вполне может бороться со всеми остальными (городами. — Прим. Лайфа), потому что инфраструктура: спортивная, гостиничная — она вся есть, большинство объектов есть. Мы даже знаем, где гребной канал там должен быть", — заявил Чернышенко РИА "Новости".
При этом он уверен, что в России есть немало и других городов, готовых принять у себя Олимпийские игры. В частности, он назвал Москву, Казань и Санкт-Петербург.
Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке. Немногим ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. В числе возможных городов-организаторов назывались Владивосток, Казань и Санкт-Петербург. Добавим, что наша страна дважды принимала Олимпийские игры. В 1980 году они проходили в Москве, а 34 года спустя — в Сочи.
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