В Минобороны Украины напомнили Кличко о границах его полномочий

В Министерстве обороны Украины напомнили, что вопрос военной защиты страны не входит в полномочия органов местного самоуправления. С таким обращением в ведомстве выступили после заявлений главы Киева Виталия Кличко о создании штаба территориальной обороны.

"Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям закона "Об основах национального сопротивления", которые могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства", — отмечается на сайте оборонного ведомства Незалежной.

В министерстве также разъяснили, что местные администрации "принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной военной защиты". Глава Минобороны призвал руководителей органов местного самоуправления воздержаться от "действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны". Он подчеркнул, что "здесь не место пиару и подёргиванию".