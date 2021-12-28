В Минобороны Украины напомнили Кличко о границах его полномочий
Ранее киевский градоначальник потребовал развернуть систему территориальной военной защиты из-за "заявлений и угрозы России".
Виталий Кличко. Фото © Facebook / Виталий Кличко
В Министерстве обороны Украины напомнили, что вопрос военной защиты страны не входит в полномочия органов местного самоуправления. С таким обращением в ведомстве выступили после заявлений главы Киева Виталия Кличко о создании штаба территориальной обороны.
"Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям закона "Об основах национального сопротивления", которые могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства", — отмечается на сайте оборонного ведомства Незалежной.
В министерстве также разъяснили, что местные администрации "принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной военной защиты". Глава Минобороны призвал руководителей органов местного самоуправления воздержаться от "действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны". Он подчеркнул, что "здесь не место пиару и подёргиванию".
Ранее Лайф рассказывал, что Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева из-за "заявлений и угрозы России". Градоначальник отметил, что в целом она должна заработать в ближайшее время. По его словам, в январе в столице Украины пройдут командно-штабные учения.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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