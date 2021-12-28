Финомбудсмен Медведев сравнил "отключение" от SWIFT с отказом Европы от нефти и газа из РФ

Россию не отключат от международной межбанковской системы SWIFT из-за активного её использования в нефтегазовой отрасли. Об этом Лайфу рассказал финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.

"Мне кажется, вопрос, можно ли отключить РФ от SWIFT, стоит неправильно. Вопрос должен быть поставлен по-другому — можно ли отключить мир от нашего газа и нефти? Если нельзя, то и SWIFT нельзя", — уточнил собеседник.

Как напомнил Медведев, SWIFT используют при совершении платежей за российские газ и нефть и волноваться стоит только тогда, когда придумают альтернативу либо системе, либо стране – поставщику топлива.

"Альтернативы SWIFT придумываются, но настолько медлительно, и [сами системы] ненадёжные, что, конечно же, покупатели нефти и газа, если они сохранятся, не смогут рассчитываться этими альтернативными способами. Сначала нужно подумать, можно ли отказаться от газа и нефти, а потом уже волноваться по поводу SWIFT", — заключил эксперт.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.