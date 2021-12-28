Финомбудсмен Медведев сравнил "отключение" от SWIFT с отказом Европы от нефти и газа из РФ
По словам эксперта, работа по разработке альтернатив межбанковской системе уже идёт, но очень медленно, а сами они ненадёжны.
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Россию не отключат от международной межбанковской системы SWIFT из-за активного её использования в нефтегазовой отрасли. Об этом Лайфу рассказал финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
"Мне кажется, вопрос, можно ли отключить РФ от SWIFT, стоит неправильно. Вопрос должен быть поставлен по-другому — можно ли отключить мир от нашего газа и нефти? Если нельзя, то и SWIFT нельзя", — уточнил собеседник.
Как напомнил Медведев, SWIFT используют при совершении платежей за российские газ и нефть и волноваться стоит только тогда, когда придумают альтернативу либо системе, либо стране – поставщику топлива.
"Альтернативы SWIFT придумываются, но настолько медлительно, и [сами системы] ненадёжные, что, конечно же, покупатели нефти и газа, если они сохранятся, не смогут рассчитываться этими альтернативными способами. Сначала нужно подумать, можно ли отказаться от газа и нефти, а потом уже волноваться по поводу SWIFT", — заключил эксперт.
Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "самыми жёсткими, невиданными" санкциями из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет Украины". Ранее эксперты отмечали, что "невиданные" санкции могут подразумевать отключение России от SWIFT.
В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
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