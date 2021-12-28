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Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью на русском языке

В команде также планируют организовать курсы для тех игроков, которые плохо говорят на мове.

28 декабря, 08:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Украинский футбольный клуб "Верес" из города Ровно получил штраф за флеш-интервью, которое было дано не на государственном языке. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Причина (штрафа) — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, зафиксированном после матча 17-го тура Украинской профессиональной лиги (УПЛ) "Верес" — "Динамо". Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит", — говорится в сообщении.

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Отметим, что сумма штрафа не указывается. При этом президент клуба Иван Надеин заявил, что игроки с украинским паспортом должны давать интервью прессе только на государственном языке, равно как и сообщения клубной пресс-службы должны публиковаться только на украинском. В клубе также намерены провести курсы для тех игроков, которые плохо знают госязык.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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