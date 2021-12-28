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Косачёв: Россия имеет право применять ВС для защиты своих граждан за рубежом

По словам сенатора, сейчас "провокаторы и внутри, и вовне Украины" подталкивают Киев к военному решению ситуации в Донбассе.

28 декабря, 08:17
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Россия не собирается инициировать военную операцию против Украины, в этом нет смысла, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Нет и ещё раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины... Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдёт", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

Однако сенатор напомнил "провокаторам и внутри, и вовне Украины", которые подталкивают Киев к военному решению ситуации в Донбассе, что Москва имеет право использовать вооружённые силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

"Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона даёт возможность оперативно использовать Вооружённые силы РФ за рубежом", — отметил Косачёв.

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А накануне экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин выразил точку зрения, что "большая война" между Россией и Украиной сейчас невозможна. Политик считает, что снижению градуса напряжённости способствовал разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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