В крови "выпившего" капитана заглохшего парома "Босфор Восточный" не нашли алкоголь © Instagram / trepangdv

Капитан парома "Босфор Восточный", который заглох в районе пролива Старка у острова Русский, заявил одному из пассажиров, что пьян. Однако, предварительно, в его крови не обнаружили следов алкоголя или наркотических веществ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Видео, на котором капитан признаётся, что выпил, записал один из пассажиров судна во время вынужденной остановки из-за заглохшего двигателя. На кадрах видно, что командир корабля начинает кричать на мужчину и толкать в сторону других людей.

Как признался сам капитан парома, он назвался пьяным, чтобы поскорее избавиться от пассажира, мешавшего ему работать. Тот якобы вломился в рубку и стал снимать видео, задавая много вопросов, командиру корабля пришлось согласиться с его предположениями, чтобы он поскорее покинул зону транспортной безопасности.

Отметим, что вынужденная остановка парома произошла накануне, 27 декабря, в 21:50 по местному времени. На борту находилось 47 пассажиров и шесть членов экипажа. Восстановить работу двигателя удалось лишь в 01:30 по местному времени, через 30 минут корабль пришвартовался к причалу и высадил пассажиров. В инциденте разбирается Дальневосточная транспортная прокуратура.