В крови "выпившего" капитана заглохшего парома "Босфор Восточный" не нашли алкоголь
Сам мужчина признался, что соврал о том, что был пьян, чтобы снимавший его на видео пассажир отстал и покинул зону транспортной безопасности.
В крови "выпившего" капитана заглохшего парома "Босфор Восточный" не нашли алкоголь © Instagram / trepangdv
В крови "выпившего" капитана заглохшего парома "Босфор Восточный" не нашли алкоголь © Instagram / trepangdv
Капитан парома "Босфор Восточный", который заглох в районе пролива Старка у острова Русский, заявил одному из пассажиров, что пьян. Однако, предварительно, в его крови не обнаружили следов алкоголя или наркотических веществ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Видео, на котором капитан признаётся, что выпил, записал один из пассажиров судна во время вынужденной остановки из-за заглохшего двигателя. На кадрах видно, что командир корабля начинает кричать на мужчину и толкать в сторону других людей.
Как признался сам капитан парома, он назвался пьяным, чтобы поскорее избавиться от пассажира, мешавшего ему работать. Тот якобы вломился в рубку и стал снимать видео, задавая много вопросов, командиру корабля пришлось согласиться с его предположениями, чтобы он поскорее покинул зону транспортной безопасности.
Отметим, что вынужденная остановка парома произошла накануне, 27 декабря, в 21:50 по местному времени. На борту находилось 47 пассажиров и шесть членов экипажа. Восстановить работу двигателя удалось лишь в 01:30 по местному времени, через 30 минут корабль пришвартовался к причалу и высадил пассажиров. В инциденте разбирается Дальневосточная транспортная прокуратура.
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