Глава МИД ФРГ Бербок заявила о "геостратегической роли" "Северного потока – 2"

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о геостратегической роли газопровода "Северный поток – 2". Она подчеркнула, что это больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее охарактеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. С таким заявлением дипломат выступила в интервью агентству DPA.

"Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие [проекта] в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток – 2", — отметила Бербок.

При этом по вопросу сертификации газопровода глава МИД ФРГ имеет схожую позицию с Шольцем. Министр отметила, что Федеральное сетевое агентство проводит проверку на соответствие проекта законодательству ЕС. Бербок также напомнила о соглашении между Германией и США по "Северному потоку – 2".

"Ещё прежнее правительство ФРГ вместе с администрацией США дало ясно понять, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие и что это имело бы значительные последствия. И это также имеет силу", — заключила министр.