Глава МИД ФРГ Бербок заявила о "геостратегической роли" "Северного потока – 2"
Дипломат также напомнила о соглашении между Германией и США по газопроводу. И подчеркнула, что "энергоресурсы нельзя использовать как оружие".
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о геостратегической роли газопровода "Северный поток – 2". Она подчеркнула, что это больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее охарактеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. С таким заявлением дипломат выступила в интервью агентству DPA.
"Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие [проекта] в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток – 2", — отметила Бербок.
При этом по вопросу сертификации газопровода глава МИД ФРГ имеет схожую позицию с Шольцем. Министр отметила, что Федеральное сетевое агентство проводит проверку на соответствие проекта законодательству ЕС. Бербок также напомнила о соглашении между Германией и США по "Северному потоку – 2".
"Ещё прежнее правительство ФРГ вместе с администрацией США дало ясно понять, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие и что это имело бы значительные последствия. И это также имеет силу", — заключила министр.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. Политолог Владимир Брутер объяснил Лайфу причину этого.
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