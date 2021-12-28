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Asvaka: Талибы обстреляли женщин, вышедших на протест в Кабуле

Всё произошло недалеко от больницы итальянской гуманитарной организации Emergency.

28 декабря, 07:41

Протестующие в Кабуле. Фото © Twitter / asvakanews

Представители радикального движения "Талибан"* открыли огонь по женщинам, 28 декабря устроившим демонстрацию в столице Афганистана Кабуле. Об этом в посте в "Твиттере" сообщило агентство Asvaka. Информации о возможных пострадавших и жертвах журналисты не приводят.

Известно, что всё произошло в районе больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Ранее телеканал TOLO News передавал, что несколько десятков женщин провели в Кабуле протестную акцию. Они потребовали соблюдать их права и улучшить условия жизни. Митингующие называли себя "голосом голодных людей" и отмечали, что ненавидят дискриминацию.

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Ранее Лайф писал, что талибы запретили включать в автомобилях музыку и возить женщин без хиджаба. Водители уже получили соответствующие письменные рекомендации. Что предусмотрено в качестве наказания за нарушение этого запрета, неизвестно.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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