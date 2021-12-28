Asvaka: Талибы обстреляли женщин, вышедших на протест в Кабуле

ده ها تن از زنان ام‌روز سه‌شنبه ۷جدی در شهر کابل با سردادن شعاری «ما صدای مردم گرسنه استیم»، « عدالت عدالت»، «زنده باد انسانیت»، « نسل کشی خیانت» و «خسته‌ایم از جهالت» به جاده ها ریخته‌اند و راهپیمایی کردند؛اما در شهر نو کابل نیروهای ط‌البان معترضان را با تیراندازی متواری ساختند. pic.twitter.com/la5zN6Vwuv — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) December 28, 2021

Представители радикального движения "Талибан"* открыли огонь по женщинам, 28 декабря устроившим демонстрацию в столице Афганистана Кабуле. Об этом в посте в "Твиттере" сообщило агентство Asvaka. Информации о возможных пострадавших и жертвах журналисты не приводят.

Известно, что всё произошло в районе больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Ранее телеканал TOLO News передавал, что несколько десятков женщин провели в Кабуле протестную акцию. Они потребовали соблюдать их права и улучшить условия жизни. Митингующие называли себя "голосом голодных людей" и отмечали, что ненавидят дискриминацию.

Ранее Лайф писал, что талибы запретили включать в автомобилях музыку и возить женщин без хиджаба. Водители уже получили соответствующие письменные рекомендации. Что предусмотрено в качестве наказания за нарушение этого запрета, неизвестно.