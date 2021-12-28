Политолог Гусев спрогнозировал исход переговоров РФ и США по Украине и контролю над вооружениями

Россия и США не достигнут консенсуса по итогам переговоров по Украине и контролю над вооружениями, проведение которых прогнозируют в первой половине января. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Гусев.

"Я полагаю, что, скорее всего, переговоры состоятся, потому что в этом заинтересованы США и Россия. Но я полагаю, что они будут не окончательными. Стороны не придут к компромиссу. Скорее всего консультации будут продолжены", — уточнил собеседник.

МИД России предоставил США и НАТО целый список предложений по "красным линиям", однако Запад с ними не согласится, считает Гусев. И если оппоненты продолжат втягивать больше стран в свои ряды, России придётся принять ответные меры.

"Если США намерены будут вовлекать Украину и Грузию, а также страны Центральной Азии в свои ряды, я имею в виду блок НАТО, то у России не останется другого выбора, как предпринять реальные достаточно серьёзные шаги. Какие будут эти шаги? Это уже будет решать, что называется, главнокомандующий Вооружёнными силами России", — объяснил политолог.

Также Гусев напомнил про слова генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу Украины, вокруг которой и будет завязан весь "торг" на переговорах.

"Столтенберг заявил, что вовлечение Украины в блок НАТО — это внутреннее дело Украины, совета у России мы спрашивать не будем. Слова Столтенберга ровным счётом ничего не значат. Потому что за ним стоят США. Поэтому, когда речь идёт о взаимоотношениях России и НАТО и США, здесь будет определённый торг, связанный с ситуацией на Украине", — заключил эксперт.