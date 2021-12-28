Политолог Гусев спрогнозировал исход переговоров РФ и США по Украине и контролю над вооружениями
По словам эксперта, обсуждение будет завязано вокруг "торга" по вопросам, касающимся Незалежной.
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Россия и США не достигнут консенсуса по итогам переговоров по Украине и контролю над вооружениями, проведение которых прогнозируют в первой половине января. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Гусев.
"Я полагаю, что, скорее всего, переговоры состоятся, потому что в этом заинтересованы США и Россия. Но я полагаю, что они будут не окончательными. Стороны не придут к компромиссу. Скорее всего консультации будут продолжены", — уточнил собеседник.
МИД России предоставил США и НАТО целый список предложений по "красным линиям", однако Запад с ними не согласится, считает Гусев. И если оппоненты продолжат втягивать больше стран в свои ряды, России придётся принять ответные меры.
"Если США намерены будут вовлекать Украину и Грузию, а также страны Центральной Азии в свои ряды, я имею в виду блок НАТО, то у России не останется другого выбора, как предпринять реальные достаточно серьёзные шаги. Какие будут эти шаги? Это уже будет решать, что называется, главнокомандующий Вооружёнными силами России", — объяснил политолог.
Также Гусев напомнил про слова генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу Украины, вокруг которой и будет завязан весь "торг" на переговорах.
"Столтенберг заявил, что вовлечение Украины в блок НАТО — это внутреннее дело Украины, совета у России мы спрашивать не будем. Слова Столтенберга ровным счётом ничего не значат. Потому что за ним стоят США. Поэтому, когда речь идёт о взаимоотношениях России и НАТО и США, здесь будет определённый торг, связанный с ситуацией на Украине", — заключил эксперт.
Ранее Лайф рассказал, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности администрации Соединённых Штатов.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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