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Правительство направило около 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС

Кроме того, в рамках государственной информационной системы планируется запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования.

28 декабря, 07:55
<p>Фото © <a href="http://indolgoprud.ru/novosti/zdorove/oformit-polis-oms-mozhno-v-mfc-goroda-dolgoprudnogo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Долгие Пруды"</a></p>

Фото © "Долгие Пруды"

Правительство направило около 1,8 млрд рублей на развитие информационной системы обязательного медицинского страхования. Модернизация повысит доступность медпомощи для граждан и упростит взаимодействие участников системы ОМС.

Кроме того, в рамках государственной информационной системы ОМС планируется запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования.

ГИС ОМС была запущена в 2021 году. Она предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством её оказания, а также для ведения ведомственной отчётности.

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А накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что система обязательного медицинского страхования в России требует серьёзных переработок, чтобы впредь не происходило ситуаций, когда она не могла бы справиться с форс-мажорными обстоятельствами.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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