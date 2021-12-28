Правительство направило около 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС

Правительство направило около 1,8 млрд рублей на развитие информационной системы обязательного медицинского страхования. Модернизация повысит доступность медпомощи для граждан и упростит взаимодействие участников системы ОМС.

Кроме того, в рамках государственной информационной системы ОМС планируется запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования.

ГИС ОМС была запущена в 2021 году. Она предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством её оказания, а также для ведения ведомственной отчётности.