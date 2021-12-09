Бумажные и пластиковые полисы ОМС отменяют: С чем теперь приходить в поликлинику В том, как теперь будут идентифицировать россиян, обратившихся за медпомощью по страховке, гарантированной государством, разбирался Лайф. 8 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Новый федеральный закон № 405-ФЗ от 6 декабря этого года внёс значительные изменения в действующие нормативные акты и положения о медицинском страховании. В частности, речь идёт об изменении статуса полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который фактически перестанет быть документом в утилитарном понимании этого слова.

Вместо бумажки — штрихкод

На сегодня полис ОМС — это некий официальный бланк бумажного или пластикового вида, который необходимо предъявлять для того, чтобы подтвердить своё право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. А с 2022 года полис ОМС приобретёт вид уникальной последовательности символов в машиночитаемой форме, которая будет присваиваться сведениям о россиянине в едином государственном регистре о застрахованных лицах (оператором регистра выступает Федеральная налоговая служба, так закреплено законом 168-ФЗ). Как пояснил глава Минздрава Михаил Мурашко, электронный полис будет формироваться автоматически при рождении ребёнка либо по заявлению россиянина, а также на основании информации, полученной от госорганов, в том числе отделений ЗАГС.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что со следующего года граждане РФ, обратившиеся за медицинской помощью в учреждения системы здравоохранения и ОМС, смогут предоставлять любой документ, удостоверяющий личность, и получать гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур.

Старые формы — только по просьбе

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Согласно положениям закона № 405-ФЗ, с 2022 года полис обязательного медицинского страхования может быть выдан в виде документа на материальном носителе, предназначенном для нанесения, хранения и передачи полиса, а также в виде штрихового кода (графической информации в кодированном виде), выполненного посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". При этом, если сведения о застрахованном лице будут вноситься в госрегистр по заявлению гражданина, то полис ОМС в виде ряда цифр или в виде штрихкода должен выдаваться заявителю в день его обращения. А если сведения в единый регистр застрахованных лиц вносятся на основании информации, полученной от госорганов в режиме текущего мониторинга, то есть в случаях, когда гражданин сам за полисом ОМС никуда не обращался, но его страхование осуществлено в страховой медицинской организации, определённой территориальным отделением Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), то такому гражданину информация о включении его данных в соответствующий регистр поступит автоматически в срок, определённый территориальным отделением ФОМС. В некоторых случаях будущий полис ОМС всё-таки сможет существовать и в бумажном или пластиковом виде. Как пояснил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, в будущем на материальном носителе полис может выдаваться по отдельному заявлению, это будет бесплатно.

Как будет работать новая система

О том, что станет с теми полисами ОМС, которые сейчас на руках у граждан, в новом законе не сказано ни слова. И именно эта неопределённость вызывает некоторое недопонимание того, как со следующего года будет работать система бесплатной помощи.

— Скорее всего, большинство документов ОМС приобретут именно цифровую форму, это коснётся не только полисов, но и медицинских карт, — считает заместитель генерального директора страховой компании "Пари" Ирина Двойникова. — Я думаю, что реальные изменения мы заметим во второй половине 2022 года, когда вступит в действие вторая часть закона № 405-ФЗ. Возможно, к этому времени будут утверждены некоторые новые положения Минздрава, которые и определят порядок действий по замене действующих документов.

Действительно, на сегодня именно приказом Минздрава утверждены Правила обязательного медицинского страхования (приказ № 108н), в которых содержатся единые требования к полису ОМС, включая перечень и объём данных, отражаемых в этом пока ещё материальном документе каждого гражданина РФ.

— Мне кажется, что на данном этапе функционирования нашей системы ОМС резкая цифровизация всего и вся, скорее всего, невозможна, — полагает кандидат медицинских наук Дмитрий Сидоров. — Прежде всего потому, что внезапный переход от документарного полиса к виртуальному может стать проблемой для россиян старшего поколения. Это очень хорошо заметно в любой поликлинике, где молодые люди сразу идут на приём к специалисту, так как они записались онлайн, а пожилые просят у работников поликлиники помощи в оформлении талона, без которого врач, увы, их принять не может.

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А вот врач общей практики Рихард Бакаев имеет несколько другое представление о том, как будут реализованы нововведения, предусмотренные законом № 405-ФЗ.

— На сегодняшний день функционал, который закрепляет этот закон, уже частично применяется. Ведь сейчас практически каждый медработник, оформляя документы пациента, ориентируется не только на его Ф. И. О., но и на данные полиса ОМС, по сути, на числовой ряд, указанный в документе в виде номера. То есть по факту именно в документарном оформлении, наверное, мало что изменится. Просто данные своего полиса пациенты будут предъявлять на экране телефона, а пожилые, скорее всего, так же, как и сейчас, на бумаге.

Это вполне согласуется с некоторыми комментариями депутатов Госдумы, которые голосовали за поправки в закон о медицинском страховании. Депутаты настаивают, что суть нововведений в том, что всё положенное по ОМС гражданам РФ будет предоставляться автоматически на основе данных единой системы.

Исходя из этого, логично предположить, что для работы закона, скорее всего, на первом этапе данные всех, кто сейчас застрахован по ОМС, просто автоматически перенесут в госрегистр и проинформируют об этом в личных кабинетах на портале госуслуг. По крайней мере, это согласуется с частью 11 статьи 10 закона 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре". А действующие полисы в бумажном или пластиковом виде заменят только тем, кто специально за этим обратится.

Авторы Максим Греков