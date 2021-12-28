Набиуллина: Максимальный эффект от повышения ключевой ставки ожидается в 2022 году
По словам главы Центробанка, если жизнь будет складываться так, как прогнозирует регулятор, к концу следующего года инфляция составит 4–4,5%.
Эльвира Набиуллина © Wikipedia
Максимальный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с телеканалом "Россия 24".
"Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз — и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году", — сказала глава регулятора.
Она подчеркнула, что к концу следующего года инфляция будет составлять 4–4,5%, если жизнь сложится так, как прогнозирует Центробанк.
Ранее Лайф сообщал, что 17 декабря ЦБ резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это максимум за последние четыре года. Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, но уже тогда стало понятно, что в 2021 году это не последнее повышение.
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