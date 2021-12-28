Набиуллина: Максимальный эффект от повышения ключевой ставки ожидается в 2022 году

Максимальный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с телеканалом "Россия 24" .

"Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз — и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году", — сказала глава регулятора.