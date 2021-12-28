Победительница конкурса "Лидеры России" Лебедева назначена зампредседателя Правительства Камчатки

Победительница первого сезона конкурса "Лидеры России", член клуба "Эльбрус" Александра Лебедева назначена заместителем председателя Правительства Камчатского края. Она будет отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны памятников культурного наследия и спорта. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, все направления будущей зоны ответственности Александры Лебедевой можно объединить как "зону развития человеческого капитала".

"Эти направления, безусловно, приоритетны, поскольку создают будущее региона и формируют привлекательность Камчатки среди молодёжи, жителей края. Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт позволит вывести эти сферы на новый уровень. Мне бы хотелось, чтобы вы с вашим пониманием современных трендов развития передовых направлений в образовании, культуре, спорте придали более динамичное развитие этим отраслям", — рассказал Солодов на встрече с Лебедевой во вторник.

Предложение занять эту должность поступило Александре неслучайно. В рамках проекта "Обучающие экспедиции" клуба "Эльбрус" она разрабатывала модели вовлечения жителей в реализацию проекта по комплексному благоустройству и повышению качества жизни в городе Вилючинске Камчатского края.

В декабре этого года проект "Обучающие экспедиции" на Камчатке занял первое место в конкурсе лучших практик государственного управления, который проходил во время форума Дальневосточного федерального округа "Государственное управление. PRO ЛЮДЕЙ" в Якутске. Цель форума — повышение эффективности инструментов государственного управления, консолидация лучших практик в области проектного управления, государственного управления и управления персоналом, обмен опытом среди субъектов Дальнего Востока. Из 10 решений, предложенных "лидерами России", клубом "Эльбрус" и одобренных губернатором Камчатского края, уже реализовано семь. Например, в Вилючинске уже провели фестиваль "Суровой романтики", открыли коворкинги на базе библиотек, и уже сейчас запускается проект "Лаборатория драйва", конкурсный отбор в которую проходил летом этого года.

"Я счастлива, что в моей жизни случился конкурс "Лидеры России", победа в котором дала возможность участвовать в проектах клуба "Эльбрус". Проект "Обучающие экспедиции" в городе Вилючинске Камчатского края и привёл меня на Камчатку. Губернатор Владимир Солодов уже поставил команде развития Камчатского края ряд задач: содействовать повышению привлекательности региона, сформировать резерв человеческого капитала, который раскроет все возможности для роста и трансформации экономики. Несмотря на то что это крайне сложные задачи, они привлекают своей амбициозностью и масштабом", — рассказала Александра.