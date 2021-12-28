Умер актёр фильма "Кортик" Виталий Быков

Умер советский, белорусский актёр кино, театра и ТВ Виталий Быков. Он известен по ролям в фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица". О кончине артиста сообщил Национальный академический драмтеатр имени Максима Горького.

"Коллектив Национального академического драматического театра имени М. Горького понёс большую утрату: на 81-м году жизни скончался актёр Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжёлая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", — говорится в сообщении.