Умер актёр фильма "Кортик" Виталий Быков
Театр и коллеги выразили искренние соболезнования друзьям и близким Виталия Михайловича.
Умер советский, белорусский актёр кино, театра и ТВ Виталий Быков. Он известен по ролям в фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица". О кончине артиста сообщил Национальный академический драмтеатр имени Максима Горького.
"Коллектив Национального академического драматического театра имени М. Горького понёс большую утрату: на 81-м году жизни скончался актёр Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжёлая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", — говорится в сообщении.
Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в Даугавпилсе. Окончил в 1964 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. На сцене Горьковского театра сыграл более 60 ролей. Наиболее известны его работы в фильмах "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды", "В июне 41-го".
А ранее в возрасте 58 лет скончался канадский режиссёр, известный по фильму "Далласский клуб покупателей" и сериалу "Большая маленькая ложь", лауреат премии "Эмми" Жан-Марк Валле.
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