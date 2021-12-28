В России выявили минимальное за три месяца суточное число заражений коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 21 922 новых случая заражения коронавирусом, что является минимумом с 28 сентября. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,21%.

Как отмечается, у 6,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 43 961 человек, и это новый максимум с начала пандемии. Скончалось 935 человек — это минимальное с 7 октября значение, условная летальность осталась на уровне 2,93%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 437 152 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 337 447 человек. За весь период в России умерло 10 437 152 человека", — отмечается в сообщении штаба.