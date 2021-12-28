Подполковник запаса МВД Иванников раскрыл 5 способов защитить жильё от краж в новогодние праздники

Из-за того что многие россияне уезжают на новогодние праздники за город, количество квартирных краж в этот период значительно возрастает. Подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников раскрыл несколько простых правил, чтобы свести риск преступления к минимуму, пишет "Москва 24".

Первое, о чём советует позаботиться эксперт, — это не поскупиться на сигнализацию. Перед путешествием лучше поставить квартиру на охрану, которую обеспечит Росгвардия, и тогда, если в квартиру кто-то проникнет, сигнал мгновенно поступит на пульт ведомства. По действующим нормативам, наряд должен приехать на место в течение пяти минут, а обойдётся эта услуга примерно в пять тысяч рублей в месяц. А если у хозяев квартиры нет возможности установить сигнализацию, можно создать видимость того, что она есть, приклеив на дверь стикер с предупреждением об охране жилья. Такие наклейки можно найти в Интернете.

Другой важный совет — это не оставлять цифровых следов: во время поездки не стоит указывать в соцсетях геолокацию и информацию о своём местоположении. В этом плане под ударом в первую очередь находятся благополучные и успешные люди, за которыми в Facebook или Instagram наблюдает большое количество пользователей. Для преступников это зелёный свет, предупреждает Иванников.

Кроме того, до поездки владельцам жилья стоит убраться в почтовом ящике, а также попросить соседей, консьержа дома или дворника периодически очищать его от лишней макулатуры. Обилие невостребованных газет, буклетов и квитанций намекает на долгое отсутствие хозяев в квартире.

А вот ключи эксперт рекомендует брать с собой и не передавать их кому-то ещё, даже тем же соседям. Это поможет избежать возможных недоразумений. Люди, которые придут проверять вашу квартиру или полить в ней цветы, могут, к примеру, не закрыть дверь должным образом или случайно потерять ключи.