Умер экс-футболист "Ростова" Николай Ширшов

Экс-футболист "Ростова" и сборной Узбекистана Николай Ширшов умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

За "Ростов" он сыграл более 100 матчей за пять лет, которые провёл в клубе. Помимо этого, он выступал за узбекские "Пахтакор" и "Трактор" из Ташкента, а после окончания карьеры продолжил жить в Ростовской области.