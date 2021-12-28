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Умер экс-футболист "Ростова" Николай Ширшов

В клубе он провёл пять лет, сыграв более 100 матчей в составе жёлто-синих.

28 декабря, 08:53

© ФК "Ростов"

Экс-футболист "Ростова" и сборной Узбекистана Николай Ширшов умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

За "Ростов" он сыграл более 100 матчей за пять лет, которые провёл в клубе. Помимо этого, он выступал за узбекские "Пахтакор" и "Трактор" из Ташкента, а после окончания карьеры продолжил жить в Ростовской области.

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

В "Ростове" выразили соболезнования родным и близким Ширшова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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