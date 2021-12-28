СМИ: Рекордсмен ФНЛ Сергеев проходит медосмотр для перехода в "Зенит"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев может стать игроком питерского "Зенита" и уже проходит медосмотр перед трансфером в клуб из Северной столицы, пишет Metaraitings.

Других деталей возможного перехода не сообщается. При этом ранее СМИ писали об интересе к Сергееву со стороны московского "Локомотива".