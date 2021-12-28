СМИ: Рекордсмен ФНЛ Сергеев проходит медосмотр для перехода в "Зенит"
В текущем сезоне он стал автором шести забитых мячей и пяти результативных передач в 18 матчах РПЛ.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев может стать игроком питерского "Зенита" и уже проходит медосмотр перед трансфером в клуб из Северной столицы, пишет Metaraitings.
Других деталей возможного перехода не сообщается. При этом ранее СМИ писали об интересе к Сергееву со стороны московского "Локомотива".
Отметим, что в прошлом сезоне Иван Сергеев сумел забить 40 голов в розыгрыше ФНЛ и стать рекордсменом турнира по числу мячей за один сезон. В текущем сезоне он стал автором шести забитых мячей и пяти результативных передач в 18 матчах РПЛ.
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