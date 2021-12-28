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Избитого фигуриста Соловьёва выписали из больницы

Ранее двое подозреваемых в нападении на спортсмена были заключены под стражу.

28 декабря, 12:06

Фото © playmaker24.ru

Олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьёва выписали из больницы, куда он попал после избиения возле одного из столичных ресторанов. Об этом Лайфу сообщила директор спортсмена Елена Болотова.

Олимпийский чемпион Соловьёв и другие спортсмены, которые стали жертвами нападений

Олимпийский чемпион Соловьёв и другие спортсмены, которые стали жертвами нападений

"Диму выписали. Он сейчас у реабилитолога, на процедурах до вечера", — заявила Болотова.

Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы. Оба арестованы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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