Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в своём инстаграме иронично отреагировал на публикацию со статистикой нападающих РПЛ в 2021 году, согласно которой он стал самым результативным игроком года.

"Когда говорят, что ты уже не тот", — написал Дзюба.

По данным статистики, Дзюба за 27 матчей 2021 года забил 19 голов и отдал девять результативных передач, обогнав Сердара Азмуна и Александра Соболева, которые вошли в тройку сильнейших.