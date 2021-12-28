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"Когда говорят, что ты уже не тот": Дзюба иронично отреагировал на пост со своей статистикой за 2021 год

Ранее стало известно, что форвард может перейти в казанский "Рубин" в самое ближайшее время.

28 декабря, 11:35

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в своём инстаграме иронично отреагировал на публикацию со статистикой нападающих РПЛ в 2021 году, согласно которой он стал самым результативным игроком года.

"Когда говорят, что ты уже не тот", — написал Дзюба.

По данным статистики, Дзюба за 27 матчей 2021 года забил 19 голов и отдал девять результативных передач, обогнав Сердара Азмуна и Александра Соболева, которые вошли в тройку сильнейших.

По стопам Кокорина: Почему Дзюба оказался не нужен "Зениту" и где он будет играть теперь

По стопам Кокорина: Почему Дзюба оказался не нужен "Зениту" и где он будет играть теперь

Ранее Лайф сообщал, что нападающий Артём Дзюба может перейти в "Рубин" из "Зенита", который не намерен продлевать контракт с форвардом. Добавим, что действующее соглашение игрока с клубом завершится летом 2022 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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