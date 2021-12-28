"Когда говорят, что ты уже не тот": Дзюба иронично отреагировал на пост со своей статистикой за 2021 год
Ранее стало известно, что форвард может перейти в казанский "Рубин" в самое ближайшее время.
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в своём инстаграме иронично отреагировал на публикацию со статистикой нападающих РПЛ в 2021 году, согласно которой он стал самым результативным игроком года.
"Когда говорят, что ты уже не тот", — написал Дзюба.
По данным статистики, Дзюба за 27 матчей 2021 года забил 19 голов и отдал девять результативных передач, обогнав Сердара Азмуна и Александра Соболева, которые вошли в тройку сильнейших.
Ранее Лайф сообщал, что нападающий Артём Дзюба может перейти в "Рубин" из "Зенита", который не намерен продлевать контракт с форвардом. Добавим, что действующее соглашение игрока с клубом завершится летом 2022 года.
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