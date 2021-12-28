Глава ОКР рассказал, сколько медалей способны завоевать спортсмены из России на Олимпиаде

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены способны завоевать до 30 медалей на Олимпийских играх в Пекине.

"Мы основываемся на тех результатах, которые наши спортсмены показывали между Олимпийскими играми, на крупнейших соревнованиях — чемпионатах мира, чемпионатах Европы, этапах Кубка мира. В этом году по имеющимся цифрам мы видим, что наши спортсмены способны завоевать суммарно порядка 30 медалей. На этот результат мы будем ориентироваться", — цитирует Позднякова kp.ru.

Он также заметил, что свои коррективы в медальные планы может внести пандемия коронавируса, которая уже порушила календарь соревнований.