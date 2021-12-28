Эксперт Кувиков рассказал, почему опасно спать с телефоном под подушкой
Специалист также отметил, что многие люди используют смартфоны для анализа и мониторинга сна, однако лучше отдать предпочтение фитнес-браслетам или электронным часам.
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Смартфоны, как и другая электроника, излучают электромагнитные волны, которые могут проходить даже через подушку и негативно влиять на работу мозга и вегетососудистой системы в долгосрочной перспективе. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в беседе с "Вечерней Москвой".
"Чтобы защитить свой организм, следует как минимум за час до сна прекратить использование телефона. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", — отметил эксперт.
Он добавил, что, убрав заранее телефон, человек позволит глазам и мозгу расслабиться и избежать проблем с засыпанием и частым пробуждением по ночам. Кроме того, по словам Кувикова, для анализа и мониторинга сна вместо смартфонов лучше использовать фитнес-браслеты или электронные часы с отключённой на период ночи функцией уведомлений.
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