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Россияне рассказали, какие проблемы со здоровьем в 2021 году беспокоили их чаще всего

Решать некоторые из них многие пытаются витаминами и активными добавками, выбирая их для повышения энергии, а также улучшения состояния кожи и памяти.

28 декабря, 10:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чаще всего жителей России в уходящем 2021 году беспокоили проблемы со сном, боли в спине и состояние кожи. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании VitoBox, результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Так, неудовлетворённость состоянием кожи отметило сразу 88,83% респондентов. На сложности со сном указало 63,37% опрошенных. Многие также определили самые проблемные зоны — это спина (51,98%), голова (36,67%) и шея (32,68%).

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Также авторы исследования выяснили, для чего люди приобретают витамины и активные добавки. Так, респонденты среди ответов выбирали "повышение уровня энергии", "здоровье кожи" и "способность к фокусированию и улучшение памяти". При этом у мужчин и женщин цели отличались несущественно, уточнили эксперты. Всего в онлайн-опросе участвовало 25 тысяч респондентов.

А ранее Лайф рассказывал о планах россиян на будущее после отмены ковидных ограничений. Кто-то первым делом отправился бы с визитом к дальним родственникам, которых давно не видел, а кто-то просто вздохнул бы с облегчением.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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