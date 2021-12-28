Мурашко заявил о росте объёмов оказания медпомощи в России более чем на 25%
По словам главы Минздрава, в стране создана система проактивного направления пациента на высокотехнологичную помощь.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объёмы оказания медицинской помощи в стране выросли более чем на 25% в 2021 году.
"Объёмы оказания медицинской помощи [в 2021 году] выросли больше чем на 25% в федеральных учреждениях. Это уникальная вещь", — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия-24".
По словам Мурашко, была создана система проактивного направления пациента на высокотехнологичную помощь.
"Когда мы собирались внедрять эту модель, было много скептики: "Зачем, новые расчеты". Но эти взаиморасчёты с субъектами в том числе сдерживали доступность пациента. Есть медпомощь, которую нужно приближать к местам жительства, а есть та, которую нельзя обеспечить в каждой клинике", — заключил глава Министерства здравоохранения.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по лечению ковида, туда включили препарат "Мир-19". Кроме того, в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса — "омикроне".
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