Читатели Лайфа предпочли Слизерин Гриффиндору
В преддверии Нового года, вдохновившись самым праздничным фильмом о магии и волшебниках, редакция Лайфа спросила у читателей, куда бы их распределила Шляпа, окажись они в Хогвартсе. И вот что вышло.
Кадр из фильма "Гарри Поттер и кубок огня (2005)" © сайт "Кинопоиск"
44% читателей Лайфа уверены, что Распределяющая шляпа отправила бы их в Слизерин, окажись они в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который мы поводили на нашем сайте с 18 по 25 декабря. В Гриффиндор — факультет золотого грифона — отправились бы 38% участников опроса. Когтевран предпочли 18% респондентов, а вот Пуффендуй не выбрал никто, и нам, признаться, немного грустно (хотя бы из-за талисмана факультета — барсука).
А ещё мы поинтересовались, как распределились голоса у наших друзей из других изданий. У большинства Гриффиндор рулит!
Инфографика © LIFE
Результаты опроса kp.ru:
- 50% Гриффиндор
- 16% Когтевран
- 11% Пуффендуй
- 23% Слизерин
А вот как ответили читатели "Газеты.ru":
- 51% Гриффиндор
- 23% Слизерин
- 16% Когтевран
- 10% Пуффендуй
Cлушатели радио Sputnik тоже выбрали Слизерин:
- Слизерин — 35%
- Гриффиндор — 27%
- Пуффендуй — 19%
- Когтевран — 19%
А вот результаты опроса газеты "Петербургский дневник":
Гриффиндор — 37%
Слизерин — 24%
Пуффендуй — 21%
Когтевран — 18%
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