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Читатели Лайфа предпочли Слизерин Гриффиндору

В преддверии Нового года, вдохновившись самым праздничным фильмом о магии и волшебниках, редакция Лайфа спросила у читателей, куда бы их распределила Шляпа, окажись они в Хогвартсе. И вот что вышло.

28 декабря, 10:00
<p>Кадр из фильма "Гарри Поттер и кубок огня (2005)" ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/230060/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> сайт "Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Гарри Поттер и кубок огня (2005)" © сайт "Кинопоиск"

44% читателей Лайфа уверены, что Распределяющая шляпа отправила бы их в Слизерин, окажись они в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который мы поводили на нашем сайте с 18 по 25 декабря. В Гриффиндор — факультет золотого грифона — отправились бы 38% участников опроса. Когтевран предпочли 18% респондентов, а вот Пуффендуй не выбрал никто, и нам, признаться, немного грустно (хотя бы из-за талисмана факультета — барсука).

А ещё мы поинтересовались, как распределились голоса у наших друзей из других изданий. У большинства Гриффиндор рулит!

Инфографика © LIFE

Инфографика © LIFE

Результаты опроса kp.ru:

  • 50% Гриффиндор
  • 16% Когтевран
  • 11% Пуффендуй
  • 23% Слизерин

А вот как ответили читатели "Газеты.ru":

  • 51% Гриффиндор
  • 23% Слизерин
  • 16% Когтевран
  • 10% Пуффендуй

Cлушатели радио Sputnik тоже выбрали Слизерин:

  • Слизерин — 35%
  • Гриффиндор — 27%
  • Пуффендуй — 19%
  • Когтевран — 19%

А вот результаты опроса газеты "Петербургский дневник":

Гриффиндор — 37%

Слизерин — 24%

Пуффендуй — 21%

Когтевран — 18%

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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