Читатели Лайфа предпочли Слизерин Гриффиндору

44% читателей Лайфа уверены, что Распределяющая шляпа отправила бы их в Слизерин, окажись они в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который мы поводили на нашем сайте с 18 по 25 декабря. В Гриффиндор — факультет золотого грифона — отправились бы 38% участников опроса. Когтевран предпочли 18% респондентов, а вот Пуффендуй не выбрал никто, и нам, признаться, немного грустно (хотя бы из-за талисмана факультета — барсука).