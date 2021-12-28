Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

"Очень хочется верить, что всё закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнёт волшебной палочкой — и всё станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый", — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 24".