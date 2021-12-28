Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году
Главным же направлением для борьбы с заболеванием остаётся профилактика, объяснил министр здравоохранения РФ.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году при участии в борьбе с ней каждого человека.
"Очень хочется верить, что всё закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнёт волшебной палочкой — и всё станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый", — подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 24".
Также глава Минздрава отметил, что главным оружием в борьбе с CoViD-19 является профилактика заболевания. Он указал, что новые антиковидные лекарства не могут быть причиной того, чтобы отложить вакцинацию. Препараты, во многом предотвращающие тяжёлое течение заболевания, существуют, однако прививка — наиболее кардинальный способ.
Ранее Минздрав РФ назвал "омикрон" самым заразным среди всех штаммов коронавируса. Сегодня ведомство выпустило 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению инфекции.
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