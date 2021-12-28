Известный работами из навоза якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года

Скульптура семейства тигров появилась в селе Уолба Таттинского улуса (района) в Якутии. Всё бы ничего, но сделаны полосатые из необычного материала — навоза. Идея и реализация проекта принадлежит известному мастеру Михаилу Боппосову, сообщает издание News.ykt.

По словам мужчины, фигуры – символы наступающего 2022 года он сделал вместе с братом. Традиции Михаил не изменил, несмотря на морозы и проблемы со здоровьем, ведь в этом году у него выявили онкологию. По словам супруги мужчины, вопроса, делать или нет фигуру к Новому году, у него не возникало ни разу. Боппосов уточнил, что семейство тигров — это пожелание якутским семьям приумножаться и чтобы в каждой из них было минимум по трое детей.

"В наступающем году мы желаем всем якутянам, конечно же, здоровья. Пусть коронавирус пройдёт. Будьте сильными духом, любите и цените жизнь", — заметил мастер.

Семейство тигров © News.ykt.ru

Михаил Боппосов известен своими работами из навоза, которые он делает с 2011 года. В его коллекции уже были гигантская кобра, лошади, обезьяны, а также бык со спецэффектами.