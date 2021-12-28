НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Известный работами из навоза якутский скульптор Боппосов слепил символ 2022 года

Летом у Михаила выявили онкологию, однако вопроса, делать или нет фигуры, у него не возникало ни разу.

28 декабря, 09:37
<p>Михаил Боппосов вместе с братом и семейством тигров © <a href="https://news.ykt.ru/article/130252?news_daytheme=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">News.ykt.ru</a></p>

Михаил Боппосов вместе с братом и семейством тигров © News.ykt.ru

Скульптура семейства тигров появилась в селе Уолба Таттинского улуса (района) в Якутии. Всё бы ничего, но сделаны полосатые из необычного материала — навоза. Идея и реализация проекта принадлежит известному мастеру Михаилу Боппосову, сообщает издание News.ykt.

По словам мужчины, фигуры – символы наступающего 2022 года он сделал вместе с братом. Традиции Михаил не изменил, несмотря на морозы и проблемы со здоровьем, ведь в этом году у него выявили онкологию. По словам супруги мужчины, вопроса, делать или нет фигуру к Новому году, у него не возникало ни разу. Боппосов уточнил, что семейство тигров — это пожелание якутским семьям приумножаться и чтобы в каждой из них было минимум по трое детей.

"В наступающем году мы желаем всем якутянам, конечно же, здоровья. Пусть коронавирус пройдёт. Будьте сильными духом, любите и цените жизнь", — заметил мастер.

Семейство тигров © News.ykt.ru

Семейство тигров © News.ykt.ru

Фермер из Якутии слепил из навоза символ 2022 года

Фермер из Якутии слепил из навоза символ 2022 года

Михаил Боппосов известен своими работами из навоза, которые он делает с 2011 года. В его коллекции уже были гигантская кобра, лошади, обезьяны, а также бык со спецэффектами.

А ранее Лайф рассказывал, как "адскую Снегурочку" из Якутии превратили в красавицу с помощью макияжа. Фотографии внучки Деда Мороза до преображения успели разлететься по Сети: пользователи нашли в ней сходство с Андреем Рожковым и Борисом Ельциным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1