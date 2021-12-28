Невролог Евдокимов предположил, почему Кличко запутался и поздравил киевлян с 2222 годом

Мэр Киева Виталий Кличко мог перепутать и поздравить украинцев с 2222 годом вместо 2022-го из-за детских проблем или последствий травм. Таким мнением с Лайфом поделился невролог, мануальный терапевт Александр Евдокимов.

"Человек сбился, у него видно, что он в процессе задумался. У него сразу несколько мыслей пронеслось, он начал думать, как выйти из этой ситуации, и из-за этого возникло затормаживание. Называется это косноязычность, то есть человек плохо формулирует свои мысли и подбирает слова", — отметил эксперт.

Евдокимов подчеркнул, что у Кличко (как у бывшего боксёра) очевидно должны быть травмы, которые были зафиксированы. Как правило, неумение верно сформулировать мысль в таких случаях связано часто с кровотоком в целом. И если подобные травмы происходят, у человека может появиться забывчивость. Невролог отметил, что на видео заметно, что мэр Киева сильно задумался и "растерялся в моменте".