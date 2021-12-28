Аналитики рассказали об увеличении регуляторами во всём мире штрафов для IT-гигантов
24 декабря суд в Москве назначил оборотные штрафы компаниям Google и Meta, однако самые крупные финансовые рестрикции за этот год были наложены за рубежом.
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Экспертный юридический центр АНО "ИРИ" вместе со специалистами РОЦИТ сформировали список наиболее значимых зарубежных кейсов в области IT-регулирования, которые будут определять курс развития подобных практик в ближайшие годы.
Одной из главных тенденций этого года специалисты отметили рост размера взысканий с IT-гигантов. Ранее Лайф писал об оборотных штрафах в России, наложенных на компании Google и Meta. Однако самые крупные финансовые санкции за этот год были назначены КНР, Италией и Люксембургом.
В Китае Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) оштрафовало Alibaba Group на 2,78 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство обвинило компанию в препятствовании развитию конкурентов и принуждении потребителей пользоваться её услугами без права выбора.
Итальянское управление по защите конкуренции оштрафовало Amazon на 1,13 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке электронной коммерции в продвижении собственного логистического сервиса Fulfilment by Amazon.
Также специалисты рассказали о сопоставимом штрафе в области нарушения законодательства о защите персональных данных, вынесенном в Люксембурге. Государство оштрафовало всё тот же Amazon на 746 миллионов евро за несоответствие обработки данных компанией Общему регламенту по защите данных.
Однако защита приватности может обернуться санкциями и для стран. В этом году на 15 миллионов евро оштрафовали Испанию за несоблюдение требования об имплементации Директивы Евросоюза о защите персональных данных.
По словам специалистов, за рубежом преобладают штрафы за нарушение антимонопольного законодательства, а в России — административного. Причиной этого эксперты назвали различия в динамике развития законодательства. Последние решения зарубежных юрисдикций указывают на формирование качественно иных требований к контентной политике интернет-платформ.
Ранее Лайф рассказывал о законе, обязывающем IT-гигантов открывать филиалы в РФ, который Владимир Путин подписал 1 июля. В перечень исполнителей закона "о приземлении" вошли Apple, Google, Meta и другие компании. Полный список опубликован на сайте Роскомнадзора.
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