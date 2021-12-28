Москвич заплатил почти миллион рублей за перелёт в Таиланд для своей семьи в новогодние праздники

Аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" подсчитали, сколько стоят самые дорогие авиабилеты в новогодние каникулы. Результаты исследований оказались в распоряжении Лайфа. Дороже всего перелёт обошёлся пользователю сервиса, который заплатил почти 800 000 рублей за путешествие из Москвы в Таиланд и обратно. "Яндекс.Путешествия" уточнили, что посадочных мест было несколько — летела, видимо, целая семья.

В списке самых дорогих билетов оказались перелёты из Москвы в жаркую Доминикану за 260 000 рублей и в Иорданию за 220 000 рублей. Замыкают "золотую пятёрку" заказы с авиабилетами из Москвы в Казахстан за 200 000 рублей и в Сербию за 150 000 рублей.

А вот самый дорогой заказ с новогодним перелётом по России, по данным сервиса, был приобретён из Москвы в Иркутск за 215 000 рублей. За ним следуют авиабилеты по следующим маршрутам: Москва – Мурманск за 170 000 рублей, Владивосток – Сочи за 130 000 рублей, Хабаровск – Москва за 106 000 рублей и Набережные Челны – Краснодар за 80 000 рублей.

Ранее аналитики назвали месяцы 2022 года для самых дешёвых и дорогих поездок. Оказалось, что в следующем году самые дорогие авиабилеты будут в июне, августе и октябре, а самый низкий средний чек на перелёты — в первые три месяца года. Об остальных лайфхаках, которые помогут сэкономить, читайте здесь.