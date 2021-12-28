Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию для участия в неформальном саммите СНГ. Как передаёт пресс-служба белорусского лидера, его самолёт приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

На 28 декабря в программе Лукашенко значится присутствие на встрече глав стран – участниц СНГ, где будут обсуждаться итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года. Предполагается также, что лидеры рассмотрят варианты решения общих актуальных проблем и разберут дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

А 29 декабря Лукашенко проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества Минска и Москвы.