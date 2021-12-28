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Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите СНГ

Уже завтра белорусский лидер проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

28 декабря, 09:06
<p>Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге. Фото © <a href="https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukashenko-28-29-dekabrya-sovershit-rabochiy-vizit-v-rossiyskuyu-federaciyu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Белоруссии</p>

Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге. Фото © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию для участия в неформальном саммите СНГ. Как передаёт пресс-служба белорусского лидера, его самолёт приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.

На 28 декабря в программе Лукашенко значится присутствие на встрече глав стран – участниц СНГ, где будут обсуждаться итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года. Предполагается также, что лидеры рассмотрят варианты решения общих актуальных проблем и разберут дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

А 29 декабря Лукашенко проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества Минска и Москвы.

Песков считает, что Зеленский вряд ли приедет на саммит СНГ в Петербург

Песков считает, что Зеленский вряд ли приедет на саммит СНГ в Петербург

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтверждал планы лидеров провести встречу в Санкт-Петербурге 29 декабря, однако уточнил, что не знает, какие решения главы государств примут перед Новым годом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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