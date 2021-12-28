Мурашко заявил, что первым компонентом антиковидной вакцины привилось свыше 78 млн россиян

Вакцинацию от ковида первым компонентом прошло более 78 миллионов жителей России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня уже более 78 миллионов [россиян] получили первую дозу вакцины", — сообщил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Мурашко отметил, что прививки позволили спасти миллионы жизней, и назвал старт массовой вакцинации в нашей стране самым знаковым и большим событием уходящего года.