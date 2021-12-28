Мурашко заявил, что первым компонентом антиковидной вакцины привилось свыше 78 млн россиян
Министр назвал старт массовой вакцинации от инфекции в РФ самым знаковым и большим событием 2021-го.
© Ю. Иванко / mos.ru
Вакцинацию от ковида первым компонентом прошло более 78 миллионов жителей России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня уже более 78 миллионов [россиян] получили первую дозу вакцины", — сообщил министр в эфире телеканала "Россия 24".
Мурашко отметил, что прививки позволили спасти миллионы жизней, и назвал старт массовой вакцинации в нашей стране самым знаковым и большим событием уходящего года.
Ранее РБК сообщил, что Россия заняла пятое место в мире по производству и экспорту вакцин от ковида. Первую строчку в обоих списках занял Китай. В разрезе конкретных вакцин лидирующую позицию также занял препарат из КНР.
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