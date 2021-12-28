Набиуллина заявила, что Россия прошла пик роста цен на недвижимость
Глава Центробанка призвала "не поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению", а смотреть внимательно на ситуацию.
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В России уже пройден пик роста цен на недвижимость. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас произошёл серьёзный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию", — отметила Набиуллина.
Она добавила, что не стоит сейчас бежать и брать ипотечный кредит. По словам главы ЦБ РФ, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи, а также понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти.
Ранее Набиуллина заявила, что максимальный эффект от повышения ключевой ставки ожидается в 2022 году. По словам председателя Банка России, если жизнь будет складываться так, как прогнозирует регулятор, к концу следующего года инфляция составит 4–4,5%.
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