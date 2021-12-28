Набиуллина заявила, что Россия прошла пик роста цен на недвижимость

В России уже пройден пик роста цен на недвижимость. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас произошёл серьёзный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию", — отметила Набиуллина.

Она добавила, что не стоит сейчас бежать и брать ипотечный кредит. По словам главы ЦБ РФ, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи, а также понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти.