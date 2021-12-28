Выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми теперь можно оформить на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" запущен новый сервис, с помощью которого можно подать заявление о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с Минтруда России и Пенсионным фондом Российской Федерации. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином", — говорится в релизе.

В Минцифры предполагают, что ежегодно новым сервисом будет пользоваться более полутора миллионов россиян. Отмечается, что для оформления выплаты нужно проживать на территории России и иметь подтверждённую учётную запись на портале. При этом человек, ухаживающий за нетрудоспособным, может не быть родственником или близком человеком — достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого. Кроме того, период ухода будет засчитан тому, кто его осуществляет, в страховой стаж и отражён на индивидуальном лицевом счёте, что повлияет на размер будущей пенсии.

Уточняется, что компенсационная выплата устанавливается, если гражданин ухаживает за инвалидом I группы (кроме инвалидов с детства I группы), пенсионером старше 80 лет и пожилым человеком, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения, а ежемесячная — если уход осуществляется за несовершеннолетним ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.