"Спутник и погром" отверг версию с суицидом Просвирнина

Последнюю неделю своей жизни публицист Егор Просвирнин страдал бессонницей, но не задумывался о суициде. Об этом сообщил во вторник телеграм-канал националистического проекта "Спутник и погром". Его соратники и коллеги утверждают, что планы журналиста на следующий год были "поистине масштабными, если не грандиозными", поэтому "о сознательном или запланированном уходе из жизни говорить не приходится".

"Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем, как это делают почти все из нас в такие минуты. Пускай и почти все из нас знают, что так делать нельзя. В районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри. Ещё через полтора часа Марине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины", — говорится в посте "Спутника и погрома".

Там также сообщается, что дверь в квартиру была заперта на щеколду, поэтому полиции пришлось проникать в неё через балкон. Несмотря на хаос и погром внутри, никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было, поэтому соратники Просвирнина не рассматривают версию убийства и призывают воздержаться от конспирологии по поводу его смерти.

"Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай", — убеждены авторы поста.