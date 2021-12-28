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В Краснодаре рабочий избил пенсионерку и сломал руку её заступнику

Бабушка решила разобраться с мужчинами, пилившими акацию. Спрашивала, есть ли у них разрешение на проведение работ, и просила не разбрасывать ветви.

28 декабря, 09:45

Скриншот © Telegram / SHOT

Мужчина в чёрной толстовке ударил пенсионерку и повалил её на землю © Telegram / SHOT

Полиция Краснодара начала проверку по факту избиения пенсионерки и прохожего рабочими. Как сообщает телеграм-канал "Телетайп Краснодара", инцидент произошёл днём 27 декабря на улице Трудовой Славы. Видео стычки опубликовано в телеграм-канале SHOT.

Предварительно, работники начали спиливать акацию около дома, а женщина решила разобраться, имеют ли они на это разрешение, и потребовала показать документы, после чего началась стычка.

Происходящее сняла на камеру местная жительница: за пенсионерку решил заступиться прохожий, но рабочий сломал ему руку, а потом налетел на бабушку, повалил её на землю и пару раз ударил в область головы.

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По данным канала, заявление в полицию было написано, однако высылать наряд на место происшествия и принимать видеоподтверждение в отделении отказались.

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Ранее Лайф писал, что в Ленобласти 90-летняя пенсионерка просидела в лифте девять часов. Она утверждает, что звонила диспетчеру, но ей отвечали: "Ждите!"

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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