В Краснодаре рабочий избил пенсионерку и сломал руку её заступнику
Бабушка решила разобраться с мужчинами, пилившими акацию. Спрашивала, есть ли у них разрешение на проведение работ, и просила не разбрасывать ветви.
Скриншот © Telegram / SHOT
Мужчина в чёрной толстовке ударил пенсионерку и повалил её на землю © Telegram / SHOT
Полиция Краснодара начала проверку по факту избиения пенсионерки и прохожего рабочими. Как сообщает телеграм-канал "Телетайп Краснодара", инцидент произошёл днём 27 декабря на улице Трудовой Славы. Видео стычки опубликовано в телеграм-канале SHOT.
Предварительно, работники начали спиливать акацию около дома, а женщина решила разобраться, имеют ли они на это разрешение, и потребовала показать документы, после чего началась стычка.
Происходящее сняла на камеру местная жительница: за пенсионерку решил заступиться прохожий, но рабочий сломал ему руку, а потом налетел на бабушку, повалил её на землю и пару раз ударил в область головы.
По данным канала, заявление в полицию было написано, однако высылать наряд на место происшествия и принимать видеоподтверждение в отделении отказались.
Ранее Лайф писал, что в Ленобласти 90-летняя пенсионерка просидела в лифте девять часов. Она утверждает, что звонила диспетчеру, но ей отвечали: "Ждите!"
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