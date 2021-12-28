В Краснодаре рабочий избил пенсионерку и сломал руку её заступнику

Мужчина в чёрной толстовке ударил пенсионерку и повалил её на землю © Telegram / SHOT

Полиция Краснодара начала проверку по факту избиения пенсионерки и прохожего рабочими. Как сообщает телеграм-канал "Телетайп Краснодара", инцидент произошёл днём 27 декабря на улице Трудовой Славы. Видео стычки опубликовано в телеграм-канале SHOT.

Предварительно, работники начали спиливать акацию около дома, а женщина решила разобраться, имеют ли они на это разрешение, и потребовала показать документы, после чего началась стычка.

Происходящее сняла на камеру местная жительница: за пенсионерку решил заступиться прохожий, но рабочий сломал ему руку, а потом налетел на бабушку, повалил её на землю и пару раз ударил в область головы.

По данным канала, заявление в полицию было написано, однако высылать наряд на место происшествия и принимать видеоподтверждение в отделении отказались.