Apple может отказаться от SIM-карты в iPhone уже в следующем году

Компания Apple уже в 2022 году может отказаться от слота для физической SIM-карты в iPhone. Об этом сообщает портал 9to5mac. Отмечается, что слухи об удалении слота подтвердил надёжный инсайдер.

Компания якобы вела переговоры с операторами мобильной связи в США, которым рекомендовала готовиться к выходу смартфонов, оснащённых только виртуальной сим-картой. Изначально сообщалось, что такие нововведения коснутся iPhone 15, который планируется выпустить в 2023 году, однако позже сроки изменились — согласно новым данным, отказ должен произойти уже в сентябре 2022 года, речь идёт о будущем iPhone 14.

Возможно, безсимочный смартфон Apple выпустит только для американского рынка, как это было с поддержкой 5G стандарта mmWave, который остаётся эксклюзивом для США. Отметим, что последние несколько поколений смартфонов поддерживают eSIM, которую можно использовать вместе с физической картой.