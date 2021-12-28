В Черногории вооружённый мужчина захватил отделение банка и угрожает взорвать его
Все близлежащие улицы перекрыла полиция, люди из зданий, расположенных рядом с местом инцидента, эвакуированы.
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В городе Баре в Черногории мужчина по имени Эдин Бегзич захватил отделение банка NLB и теперь угрожает его подорвать. Полиция перекрыла все близлежащие улицы, передаёт CDM.
По данным черногорского портала, мужчина требует, чтобы банк вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет. Предварительно он записал видеообращение, в котором заявил, что подготовил бронежилеты, коктейли Молотова, пистолет с патронами и два самодельных взрывных устройства, а также собирается использовать слезоточивый газ.
"До тех пор, пока не будет выплачен последний цент с процентами, я буду держать банк под контролем. Я намерен бороться до конца", — заявил он.
Бегзич также обратился к лидерам правительства Дритану Абазовичу, Алексе Бечич и премьер-министру Черногории Здравко Кривокапичу, призвав поучаствовать в решении проблемы. Уточняется, что здания рядом были эвакуированы, полиция ведёт переговоры. Сотрудников банка в отделении нет.
7 декабря в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке столицы москвич устроил стрельбу. В результате погибло два человека, ещё несколько пострадали, в том числе десятилетний ребёнок. Глазова задержали, а после отправили в СИЗО. На допросе он заявил, что боевой пистолет был ему необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией".
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