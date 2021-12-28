В Черногории вооружённый мужчина захватил отделение банка и угрожает взорвать его

В городе Баре в Черногории мужчина по имени Эдин Бегзич захватил отделение банка NLB и теперь угрожает его подорвать. Полиция перекрыла все близлежащие улицы, передаёт CDM.

По данным черногорского портала, мужчина требует, чтобы банк вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет. Предварительно он записал видеообращение, в котором заявил, что подготовил бронежилеты, коктейли Молотова, пистолет с патронами и два самодельных взрывных устройства, а также собирается использовать слезоточивый газ.

"До тех пор, пока не будет выплачен последний цент с процентами, я буду держать банк под контролем. Я намерен бороться до конца", — заявил он.