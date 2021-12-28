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"Весело!": Песков рассказал Лайфу, где и как встретит Новый год

Представитель Кремля отметил, что бывало такое, что 31 декабря случались экстренные командировки, но к ним "всегда внутренне готовы".

28 декабря, 10:04

Песков рассказал Лайфу, что планирует "весело" встретить Новый год с близкими © LIFE

Песков рассказал Лайфу, что планирует "весело" встретить Новый год с близкими © LIFE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, что планирует встретить Новый год в Москве с семьёй и друзьями.

"Весело! <...> Я надеюсь, в Москве, как всегда с друзьями, с семьёй. Традиционно", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос нашего корреспондента, как планирует отмечать праздник.

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Песков отметил, что главное, чтобы 31 декабря не случилось экстренной командировки. И подчеркнул, что такое уже бывало и к подобному "всегда внутренне готовы".

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Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала Лайфу, как встретит Новый год. На праздниках она вместе с семьёй также отправится в путешествие по Золотому кольцу. Наша собеседница выразила надежду, что в этом году сможет добраться до Суздаля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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