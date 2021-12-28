Песков рассказал Лайфу, что планирует "весело" встретить Новый год с близкими © LIFE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, что планирует встретить Новый год в Москве с семьёй и друзьями.

"Весело! <...> Я надеюсь, в Москве, как всегда с друзьями, с семьёй. Традиционно", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос нашего корреспондента, как планирует отмечать праздник.

Песков отметил, что главное, чтобы 31 декабря не случилось экстренной командировки. И подчеркнул, что такое уже бывало и к подобному "всегда внутренне готовы".