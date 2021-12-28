Попова заявила о тяжёлом течении ковида при "омикроне" у невакцинированных

У непривитых граждан, а также тех, кто имеет сопутствующие заболевания, наблюдается тяжёлое течение болезни при заражении штаммом "омикрон". Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальной встрече руководителей стран – участниц СНГ.

"Он поражает большое количество людей сразу, и тяжёлое течение только у тех, кто не привит, и тех, кто имеет сопутствующие заболевания — те, у кого тяжёлая форма диабета и тяжёлая форма онкологии", — сказала главный санитарный врач РФ.

Попова отметила, что "омикрон" распространяется очень быстро. По её словам, этот вариант CoViD-19 гораздо более заразен, чем выявленные до него.