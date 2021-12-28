Путин сообщил об очень высокой нейтрализации "Спутником V" омикрон-штамма
Эту информацию главе государства передал руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург после проведённых исследований препарата.
Фото © Телеграм-канал "Спутник V"
Российская вакцина "Спутник V" имеет очень высокий уровень нейтрализации нового варианта коронавируса "омикрон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи (Александром Гинцбургом. — Прим. Лайфа). Они провели исследования, и "Спутником V" точно нейтрализуется новый штамм "омикрон". Уровень нейтрализации очень высокий", — сказал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ выпустил новую версию рекомендаций по лечению ковида, туда включили препарат "Мир-19". Кроме того, в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса — "омикроне".
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