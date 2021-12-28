Путин сообщил об очень высокой нейтрализации "Спутником V" омикрон-штамма

Российская вакцина "Спутник V" имеет очень высокий уровень нейтрализации нового варианта коронавируса "омикрон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи (Александром Гинцбургом. — Прим. Лайфа). Они провели исследования, и "Спутником V" точно нейтрализуется новый штамм "омикрон". Уровень нейтрализации очень высокий", — сказал глава государства.