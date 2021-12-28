Лавров отметил важность соблюдения прав соотечественников и сохранения их культурной идентичности

Необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира и соблюдения прав соотечественников, сохранения их культурной идентичности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству.

"Завершается работа по подготовке закона в сфере миграции. Он должен способствовать максимальному упрощению процедуры возвращения в Россию соотечественников на постоянное жительство. Приоритетное внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, учёных, перспективной молодёжи", — перечислил направления работы партийной комиссии её руководитель.

Кроме того, Лавров счёл необходимым актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев (сейчас они закреплены в региональных программах), а также поставить цель исключить немотивированные отказы в переселении соотечественникам. Особенно остро стоит задача по привлечению будущих граждан России в районы Восточной Сибири, отметил он.

Продолжается активная работа и над законом о гражданстве.

"В новом законе о гражданстве должны быть отражены пожелания наших соотечественников, а их немало", — сказал Лавров.