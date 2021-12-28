Лавров отметил важность соблюдения прав соотечественников и сохранения их культурной идентичности
Работа по защите прав россиян за рубежом будет иметь самостоятельное значение в Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству, отметил глава МИД.
Министр иностранных дел Сергей Лавров © Kremlin.ru
Необходимо добиваться дальнейшего сплочения русского мира и соблюдения прав соотечественников, сохранения их культурной идентичности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству.
"Завершается работа по подготовке закона в сфере миграции. Он должен способствовать максимальному упрощению процедуры возвращения в Россию соотечественников на постоянное жительство. Приоритетное внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, учёных, перспективной молодёжи", — перечислил направления работы партийной комиссии её руководитель.
Кроме того, Лавров счёл необходимым актуализировать критерии отбора потенциальных переселенцев (сейчас они закреплены в региональных программах), а также поставить цель исключить немотивированные отказы в переселении соотечественникам. Особенно остро стоит задача по привлечению будущих граждан России в районы Восточной Сибири, отметил он.
Продолжается активная работа и над законом о гражданстве.
"В новом законе о гражданстве должны быть отражены пожелания наших соотечественников, а их немало", — сказал Лавров.
Напомним, что лидеры предвыборного списка "Единой России" по поручению президента Владимира Путина возглавили специально созданные партийные комиссии. Так, министр обороны Сергей Шойгу стал руководителем Комиссии по развитию Восточной Сибири, глава МИД Сергей Лавров — Комиссии по международному сотрудничеству, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва возглавила Комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — Комиссию по здравоохранению, а вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова — Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы "Единой России".
Комментариев: 0