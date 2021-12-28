Депутата Рашкина лишили водительских прав на полтора года
Парламентарий в конце октября был пойман с тушей лося в багажнике и отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
Суд в Саратовской области лишил водительских прав депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на полтора года за "пьяное вождение". Об этом сообщает kp.ru.
"Вынесено постановление о назначении к административному наказанию в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год и шесть месяцев", — рассказал источник издания.
Также парламентария оштрафовали на 30 тысяч рублей. Рассмотрением административного дела занималась мировой судья Судебного участка № 1 Лысогорского района Елена Четверкина.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Рашкин после допроса в СК заявил, что продолжит работать в Госдуме. К слову, на вопрос о признании вины парламентарий отвечать отказался. В разговоре с журналистами он в основном ссылался на документы о неразглашении тайны следствия.
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