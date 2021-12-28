Депутата Рашкина лишили водительских прав на полтора года

Суд в Саратовской области лишил водительских прав депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на полтора года за "пьяное вождение". Об этом сообщает kp.ru.

"Вынесено постановление о назначении к административному наказанию в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год и шесть месяцев", — рассказал источник издания.

Также парламентария оштрафовали на 30 тысяч рублей. Рассмотрением административного дела занималась мировой судья Судебного участка № 1 Лысогорского района Елена Четверкина.