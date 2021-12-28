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Лайф публикует фото из больницы на Ставрополье, где врач с оружием устроил разборки с экс-женой

В результате стрельбы никто не пострадал. Медика уже задержали сотрудники полиции и нашли спрятанный в диване карабин.

28 декабря, 11:33
<p>"Вепрь", с которым врач пришёл в больницу на Ставрополье © LIFE</p>

"Вепрь", с которым врач пришёл в больницу на Ставрополье © LIFE

Пришедший с оружием в больницу Светлограда Ставропольского края врач, желавший "разобраться" с бывшей супругой, несколько раз выстрелил в медицинском учреждении из карабина "Вепрь". Все пули попали в стены и потолок, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил Лайфу источник.

После произошедшего 36-летний хирург-анестезиолог, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спрятал карабин в диван. Прибывшие на место правоохранители обнаружили его именно там, однако без магазина.

  • Последствия стрельбы. Фото © LIFE
    Последствия стрельбы. Фото © LIFE
  • Последствия стрельбы. Фото © LIFE
    Последствия стрельбы. Фото © LIFE
  • Последствия стрельбы. Фото © LIFE
    Последствия стрельбы. Фото © LIFE
  • Последствия стрельбы. Фото © LIFE
    Последствия стрельбы. Фото © LIFE

Последствия стрельбы. Фото © LIFE

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Напомним, всё произошло днём 28 декабря. По нашим данным, мужчина хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает в этой больнице медсестрой. Правоохранители уже задержали медика.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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