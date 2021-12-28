Лайф публикует фото из больницы на Ставрополье, где врач с оружием устроил разборки с экс-женой

Пришедший с оружием в больницу Светлограда Ставропольского края врач, желавший "разобраться" с бывшей супругой, несколько раз выстрелил в медицинском учреждении из карабина "Вепрь". Все пули попали в стены и потолок, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил Лайфу источник.

После произошедшего 36-летний хирург-анестезиолог, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спрятал карабин в диван. Прибывшие на место правоохранители обнаружили его именно там, однако без магазина.







