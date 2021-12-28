Лайф публикует фото из больницы на Ставрополье, где врач с оружием устроил разборки с экс-женой
В результате стрельбы никто не пострадал. Медика уже задержали сотрудники полиции и нашли спрятанный в диване карабин.
"Вепрь", с которым врач пришёл в больницу на Ставрополье © LIFE
Пришедший с оружием в больницу Светлограда Ставропольского края врач, желавший "разобраться" с бывшей супругой, несколько раз выстрелил в медицинском учреждении из карабина "Вепрь". Все пули попали в стены и потолок, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил Лайфу источник.
После произошедшего 36-летний хирург-анестезиолог, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спрятал карабин в диван. Прибывшие на место правоохранители обнаружили его именно там, однако без магазина.
Напомним, всё произошло днём 28 декабря. По нашим данным, мужчина хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает в этой больнице медсестрой. Правоохранители уже задержали медика.
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