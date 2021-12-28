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На Ставрополье врач пришёл в больницу с оружием, чтобы выяснить отношения с бывшей женой

По предварительным данным, медик был нетрезв, он успел несколько раз выстрелить, но попал в стены.

28 декабря, 10:59
<p>Больница в Светлограде, куда пришёл вооружённый врач © LIFE</p>

Больница в Светлограде, куда пришёл вооружённый врач © LIFE

В Светлограде Ставропольского края врач пришёл в больницу с автоматом, чтобы "разобраться" с бывшей женой. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным нашего собеседника, в полицию обратилась одна из пациенток. По её словам, в больницу пришёл вооружённый мужчина и стал ломиться в запертый кабинет. Оказалось, что это 36-летний хирург-анестезиолог, который пришёл выяснить отношения с женой, работающей там же медсестрой.

Источник уточнил, что медик был нетрезв, он успел несколько раз выстрелить, но попал в стены, людей не задел, никто не пострадал.

На место прибыли правоохранители и задержали мужчину. Известно также, что у пары есть двое детей.

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А ранее сегодня в Черногории мужчина захватил отделение банка NLB и теперь угрожает его подорвать. Полиция перекрыла все близлежащие улицы. По данным местных СМИ, захватчик требует, чтобы банк вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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