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Тела двух человек обнаружили в закрытой квартире в Люберцах

На данный момент неизвестно, что стало причиной гибели мужчины и женщины.

28 декабря, 10:51
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/muzhchina-kotoryy-v-tsentre-moskvy-ugnal-inomarku-i-prokatil-na-ney-znakomuyu-zaderzhan-politsiey/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Фото © "МВД Медиа"

Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в подмосковных Люберцах. Однако на данный момент подробности случившегося неизвестны, сообщает МК.

Отмечается, что всё произошло в ночь на 28 декабря. Следов насильственной смерти на трупах 34-летнего мужчины и 39-летней женщины не оказалось, а квартира была закрыта изнутри. При этом лежали погибшие перпендикулярно друг другу. Снимал квартиру мужчина, он местный житель, женщина же приехала в Подмосковье из Брянска. Официальной информации правоохранителей по данному происшествию нет.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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