Тела двух человек обнаружили в закрытой квартире в Люберцах

Отмечается, что всё произошло в ночь на 28 декабря. Следов насильственной смерти на трупах 34-летнего мужчины и 39-летней женщины не оказалось, а квартира была закрыта изнутри. При этом лежали погибшие перпендикулярно друг другу. Снимал квартиру мужчина, он местный житель, женщина же приехала в Подмосковье из Брянска. Официальной информации правоохранителей по данному происшествию нет.