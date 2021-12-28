Тела двух человек обнаружили в закрытой квартире в Люберцах
На данный момент неизвестно, что стало причиной гибели мужчины и женщины.
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Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в подмосковных Люберцах. Однако на данный момент подробности случившегося неизвестны, сообщает МК.
Отмечается, что всё произошло в ночь на 28 декабря. Следов насильственной смерти на трупах 34-летнего мужчины и 39-летней женщины не оказалось, а квартира была закрыта изнутри. При этом лежали погибшие перпендикулярно друг другу. Снимал квартиру мужчина, он местный житель, женщина же приехала в Подмосковье из Брянска. Официальной информации правоохранителей по данному происшествию нет.
Ранее Лайф рассказывал о трагедии, произошедшей в Канске. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга. Расследование дела поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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