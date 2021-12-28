Лайф публикует видео спасения выжившего после крушения Ми-2 в Удмуртии пассажира
Судя по всему, командир воздушного судна к приезду спасателей уже практически не подавал признаков жизни.
Лайф публикует видео спасения выжившего пассажира после крушения Ми-2 в Удмуртии © LIFE
Лайф публикует видео спасения выжившего пассажира после крушения Ми-2 в Удмуртии LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором запечатлено начало спасительной операции на месте крушения вертолёта Ми-2 под Ижевском. На кадрах видно, как сотрудники МЧС переносят пассажира и пилота летательного аппарата с места падения.
Судя по всему, к приезду спасателей командир воздушного судна практически не подавал признаков жизни, так как получил сильное обморожение. А выжившего пассажира транспортировали на носилках.
Как писал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна. По данным Лайфа, пострадавший получил обморожение ног и другие травмы, он находится в стабильно тяжёлом состоянии и пребывает в сознании.
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