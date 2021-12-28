МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из РФ с 1 января

С 1 января 2022 года иностранные граждане могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а их работодатели могут получить штраф на сумму до 800 тысяч рублей за каждого работника. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"За незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника", — цитирует ТАСС сообщение.

В МВД напомнили, что 31 декабря заканчивается действие временных мер, позволявших иностранцам урегулировать свой правовой статус без выезда из страны.