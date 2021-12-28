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МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из РФ с 1 января

Работодателям за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут грозить штрафы до 800 тысяч рублей.

28 декабря, 10:23

С 1 января 2022 года иностранные граждане могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а их работодатели могут получить штраф на сумму до 800 тысяч рублей за каждого работника. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"За незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника", — цитирует ТАСС сообщение.

В МВД напомнили, что 31 декабря заканчивается действие временных мер, позволявших иностранцам урегулировать свой правовой статус без выезда из страны.

Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала 2021 года

Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала 2021 года

Напомним, согласно этому документу, который был подписан во время пандемии, продлевались сроки действия временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России, добровольного выезда выдворенных из страны лиц, а также нахождения за пределами страны участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Этим же документом президент разрешил принимать на работу иностранцев и лиц без гражданства, которые не успели получить визы и патенты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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