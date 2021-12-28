МВД предупредило иностранцев о риске выдворения из РФ с 1 января
Работодателям за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут грозить штрафы до 800 тысяч рублей.
С 1 января 2022 года иностранные граждане могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а их работодатели могут получить штраф на сумму до 800 тысяч рублей за каждого работника. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"За незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника", — цитирует ТАСС сообщение.
В МВД напомнили, что 31 декабря заканчивается действие временных мер, позволявших иностранцам урегулировать свой правовой статус без выезда из страны.
Напомним, согласно этому документу, который был подписан во время пандемии, продлевались сроки действия временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России, добровольного выезда выдворенных из страны лиц, а также нахождения за пределами страны участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Этим же документом президент разрешил принимать на работу иностранцев и лиц без гражданства, которые не успели получить визы и патенты.
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