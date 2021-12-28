НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Замминистра образования Украины Гарбарук уволился после скандала с платьем помощницы

Заместитель главы ведомства сам написал соответствующее заявление. Что именно стало причиной такого решения, не сообщается.

28 декабря, 10:15
<p>Игорь Гарбарук (крайний слева) и его помощница (рядом) © <a href="https://strana.today/news/368873-kristina-tishkun-i-ihor-hrabaruk-foto-pomoshchnitsy-zamministra.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Страна"</a></p>

Игорь Гарбарук (крайний слева) и его помощница (рядом) © "Страна"

Кабмин Украины уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, который недавно стал героем скандала из-за откровенного платья своей помощницы Кристины Тишкун на встрече с мэром Львова. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина в своём телеграм-канале.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен кабмином по его заявлению", — сообщила депутат.

Помощница украинского министра сделала деловую встречу строго 18+, появившись в откровенном платье

Помощница украинского министра сделала деловую встречу строго 18+, появившись в откровенном платье

Однако не уточняется, что именно стало причиной такого решения и повлиял ли на него скандал с помощницей.

Ранее Лайф рассказывал, что зампред новгородского правительства Тимофей Гусев уволился после скандала в баре. В пресс-службе администрации подчеркнули, что работа в такой должности предполагает большую ответственность, в том числе и в нерабочее время.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1