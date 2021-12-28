Замминистра образования Украины Гарбарук уволился после скандала с платьем помощницы
Заместитель главы ведомства сам написал соответствующее заявление. Что именно стало причиной такого решения, не сообщается.
Игорь Гарбарук (крайний слева) и его помощница (рядом) © "Страна"
Кабмин Украины уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, который недавно стал героем скандала из-за откровенного платья своей помощницы Кристины Тишкун на встрече с мэром Львова. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина в своём телеграм-канале.
"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен кабмином по его заявлению", — сообщила депутат.
Однако не уточняется, что именно стало причиной такого решения и повлиял ли на него скандал с помощницей.
Ранее Лайф рассказывал, что зампред новгородского правительства Тимофей Гусев уволился после скандала в баре. В пресс-службе администрации подчеркнули, что работа в такой должности предполагает большую ответственность, в том числе и в нерабочее время.
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