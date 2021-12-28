Замминистра образования Украины Гарбарук уволился после скандала с платьем помощницы

Кабмин Украины уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, который недавно стал героем скандала из-за откровенного платья своей помощницы Кристины Тишкун на встрече с мэром Львова. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина в своём телеграм-канале.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен кабмином по его заявлению", — сообщила депутат.

Однако не уточняется, что именно стало причиной такого решения и повлиял ли на него скандал с помощницей.